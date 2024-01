Scorribande e amore libero, i cinghiali conquistano il centro di Genova

Da qualche giorno alcuni cinghiali imperversano per il centro città. Nella mattinata di venerdì 5 gennaio 2024 gli ungulati sono saliti addirittura in sopraelevata e, nelle prime ore del mattino, è intervenuta una pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza di automobilisti e motociclisti.

Gli avvistamenti, però, sono continuati. Nella serata di venerdì sui social sono cominciati a circolare video di passeggiate tra piazza Matteotti e via San Lorenzo e anche una foto abbastanza surreale che ritrae due ungulati impegnati nell'accoppiamento nei pressi della cattedrale di San Lorenzo. Molti hanno pensato a un fotomontaggio, ma i continui avvistamenti nella zona confermerebbero la veridicità dello scatto. Sabato 6 gennaio 2024 sono infatti proseguite le segnalazioni della polizia locale: i cinghiali hanno scorrazzato tra largo XII ottobre e viale IV novembre nella zona dell'Acquasola, con relativo intervento di pattuglie. In basso uno dei video condivisi su Facebook in cui si vedono i cinghiali in via San Lorenzo.

L'emergenza cinghiali è stata al centro della cronaca del 2023 appena concluso, perché la presenza di animali vaganti sulla carreggiata rappresenta un pericolo per motociclisti e automobilisti, come testimoniano gli incidenti avvenuti nei mesi scorsi in città. A maggio un uomo in scooter era finito a terra dopo l'impatto con un ungulato in corso Europa, un altro incidente simile era avvenuto anche a giugno. Incidenti anche in autostrada sulla A12 tra agosto e a ottobre e in via Timavo a settembre. Tra gli episodi di cronaca dell'anno appena concluso anche tre donne finite in ospedale dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. Ai Camaldoli invece un ungulato affamato aveva distrutto la sella di uno scooter a morsi. La presenza degli animali sulle strade (persino in corso Italia, sul lungomare) e anche sulle spiagge. In consiglio comunale erano state presentate diverse interrogazioni.

