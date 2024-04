Schianto in scooter e volo oltre il guardrail: un ferito grave

Incidente stradale, probabilmente autonomo ma sono in corso accertamenti, nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile 2024 a Rapallo. Un uomo di mezza età che stava percorrendo via Cerisola ha perso il controllo del proprio scooter nella parte alta della via, è andato a finire contro il guardrail ed è volato in un terreno sottostante.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Tango 2 e un'ambulanza della Croce Bianca Rapallo, l'uomo non ha perso conoscenza, è stato recuperato e, dopo i primi soccorsi in strada, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. In via Cerisola sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

