Troppi topi in corso Gastaldi: arrivano nuove esche, ecco dove saranno posizionate

Sono diversi gli avvistamenti di topi nella parte alta di corso Gastaldi. I roditori, stando alle segnalazioni dei cittadini, avrebbero infestato e fatto danni a un locale caldaie e rosicchiato cavi elettrici di scooter parcheggiati.

Una situazione che ha spinto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vincenzo Falcone a chiedere chiarimenti alla giunta, domandando il punto sugli interventi di derattizzazione. Non solo: "Proprio nella parte alta di corso Gastaldi ci sono numerosi cassonetti, sia per i residenti sia per la mensa della Casa dello Studente, non correttamente posizionati e con fondi divelti che costituiscono un varco di accesso per i topi".

L’Ufficio animali critici del Comune, dopo un sopralluogo il 15 aprile, ha riscontrato effettivamente criticità sui cassonetti al servizio dei civici 121 e 123 di corso Gastaldi. L'assessore all'Ambiente Matteo Campora ha spiegato: "Si è riscontrata l’errata chiusura dei contenitori lasciati aperti che attirano i topi che, nei cassonetti, possono trovare molto cibo. Per questo è importante fare bene la raccolta differenziata, inserendo i vari materiali negli appositi cassonetti e impedendo che diventino un luogo attrattivo per i roditori. Inoltre, a questa situazione si aggiungono i problemi riscontrati dai condomini nei loro edifici dove è in corso una derattizzazione di natura straordinaria".

Il Comune, in ogni caso, posizionerà ulteriori esche vicino ai cassonetti e all’accesso del civico 123r, che però almeno inizialmente attireranno i topi: dunque nei prossimi giorni non si può escludere una maggiore presenza di roditori.

Infine, altre esche saranno posizionate in prossimità della scalinata verso via Tripoli dove c’è un grande spazio verde che attira i topi.

"Nel contempo - conclude Campora - abbiamo chiesto ad Amiu di intervenire per ripristinare il corretto funzionamento dei contenitori della raccolta differenziata. Per quanto riguarda i rischi del transito di topi verso la vicina mensa della Casa dello Studente, da un primo esame visivo il fenomeno è stato escluso. Anche i gestori della mensa non hanno segnalato la necessità di derattizzazioni, non avendo avuto problemi".