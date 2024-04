Cinque luoghi dove camminare tra pascoli di cavalli, mucche e caprette

Ci sono luoghi in Liguria dove cavalli, mucche e caprette pascolano liberi tra le alture. Tra le praterie, i boschetti della macchia mediterranea o le rocce a picco sul mare. Non è così difficile incontrarli, soprattutto se si parte per qualche ora di trekking nell’entroterra. Qui vi elenchiamo alcuni luoghi – suggeriti in questo video su Instagram di Lessthan30fromhome – dove è possibile camminare tra i pascoli liguri, come se si fosse in montagna.

Prima tappa consigliata per vedere animali al pascolo è il Monte Croce dei Fo’ - che in genovese significa “faggio” - nel comune di Bargagli. Qui i cavalli galoppano liberi lungo i crinali dell’Appenino ligure, allo stato brado;

Per ammirare gruppetti di cavalli che brucano liberi c’è anche il monte dei Torbi, nei pressi di Lencisa, a pochi chilometri di distanza dal comune di Ceranesi

La Baiarda sulle alture di Acquasanta, nell’entroterra del ponente genovese, dà la possibilità di vedere caprette arrampicarsi sulle rocce;

Sempre capre si incontrano a Canate di Marsiglia, il bordo abbandonato nel comune di Davagna, dove i piccoli ovini zampettano tra i ruderi del paese fantasma;

Sul Monte Candelozzo, con la sua curva tozza a forma di lungo dorso che si staglia tra il Monte Alpesisa e il Passo della Scoffera, si incontrano le mucche della cooperativa agricola Monte di Capenardo.

I pascoli liguri, con i loro animali e la loro vista mare, hanno bisogno di cura e tutela. Per questo negli ultimi anni anche in Liguria si è scelto di aderire a progetti, come Interreg, che puntano a proteggere biodiversità e percorsi rurali di luoghi come Toscana, Sardegna, Corsica e, ovviamente Liguria. Riconoscere il valore economico e ambientale, ma anche culturale e turistico delle produzioni locali e del paesaggio, è l'obiettivo del progetto Interreg CamBioVIA - CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la transumanza, per cui sono stati stanziati nel dicembre 2023, solo per il territorio ligure, 1.2 milioni.