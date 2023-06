Corso Italia, passeggiata serale sul lungomare (con scorta) per un cinghiale

Dopo i 'tuffi' nella spiaggia di Vernazzola arrivano anche le 'vasche' in corso Italia. Nella serata di mercoledì 21 giugno 2023, intorno alle ore 22:30, un cinghiale è arrivato in corso Italia e ha effettuato una passeggiata sul lungomare genovese. La polizia locale ha avvisato i cittadini attraverso il portale GenovaAlert chiedendo di prestare la massima attenzione, sul posto una pattuglia e anche un'automobile dei carabinieri per scortare l'animale e monitorare la situazione anche dal punto di vista della sicurezza di pedoni, ciclisti, automobilisti e motociclisti. L'animale ha anche attraversato la strada percorrendo parte dell'aiuola che divide la carreggiata. Gli avvistamenti di ungulati sono poi proseguiti in serata in altre zone: intorno a mezzanotte in via San Fruttuoso e a mezzanotte e un quarto in via Pisa in Albaro.

Proprio nella giornata di mercoledì 21 giugno altri cinghiali, una decina, sono stati avvistati sulla scogliera della spiaggia di Vernazzola. Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi sono stati molti gli episodi di cronaca che hanno messo in luce una situazione sempre più preoccupante. Nella serata di mercoledì 7 giugno c'è stato un incidente in corso Europa, un gruppo di ungulati è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un papà di 43 anni che portava come passeggero il figlio di 9 anni. I due, per evitare gli animali, sono finiti a terra e poi soccorsi e portati in ospedale in codice giallo. Altro incidente anche il 21 giugno, un'auto che si è ribaltata in via Asmara al Righi.

Giovedì 8 giugno , invece, la passeggiata di un uomo con il cane si è trasformata in un incubo in corso Monte Grappa dopo l'incontro ravvicinato con un ungulato. Il cane, un pitbull, ha cominciato ad abbaiare e si è azzuffato con il cinghiale, trascinando a terra il proprio padrone che lo teneva al guinzaglio. Recentemente sono anche finite all'ospedale tre donne dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. La presenza degli animali sulle strade e anche sulle spiagge continua a far discutere. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.