Cinghiali vaganti in sopraelevata, poi sbuca anche un pedone

Notte movimentata per la polizia locale in sopraelevata. Intorno alle ore 4:30 di venerdì 5 gennaio 2024 sono stati infatti segnalati cinghiali vaganti sulla strada Aldo Moro, in direzione levante. Poco dopo, verso le 5:10, invece, un pedone all'altezza dell'accesso di via di Francia. In entrambi i casi sono intervenute le pattuglie. Fortunatamente non ci sono stati incidenti.

Non è la prima volta che i cinghiali si avventurano in sopraelevata, la presenza di animali vaganti sulla carreggiata rappresenta ovviamente un pericolo per motociclisti e automobilisti, come testimoniano gli incidenti avvenuti nei mesi scorsi in città. Lo scorso mese di maggio un uomo in scooter era finito a terra dopo l'impatto con un ungulato in corso Europa, un altro incidente simile era avvenuto anche a giugno. Incidenti anche in autostrada sulla A12 tra agosto e a ottobre e in via Timavo a settembre.

Tra gli episodi di cronaca del 2023 anche tre donne finite in ospedale dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. Ai Camaldoli invece un ungulato affamato aveva distrutto la sella di uno scooter a morsi. La presenza degli animali sulle strade (persino in corso Italia, sul lungomare) e anche sulle spiagge è stato uno dei temi caldi dell'anno appena concluso: il tema dell'emergenza era anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.

