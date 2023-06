Cadono dallo scooter per evitare branco di cinghiali: papà e figlio finiscono all'ospedale

Ancora un incidente causato dalla presenza di cinghiali in strada sulla viabilità urbana. Si è verificato in corso Europa nella serata di mercoledì 7 giugno alle 20.30 circa dove un gruppo di ungulati è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un papà di 43 anni che portava come passeggero il figlioletto di 9 anni.

L'uomo non è riuscito a evitare la caduta: sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno soccorso papà e figlio e li hanno trasportati rispettivamente al San Martino e al Gaslini, entrambi in codice giallo.

Sabato scorso, sempre in corso Europa ma all'altezza della sede ligure della Rai, un altro incidente causato sempre dalla presenza di cinghiali in strada. Nell'impatto è stato coinvolto anche in questo caso uno scooterista accompagnato all'ospedale San Martino e dimesso con dieci giorni di prognosi. Negli utimi giorni, sono stati invece tre i ricoveri per morsicatura da ungulato ai danni di uomini e donne che stavano passeggiando chi con il proprio cane, chi con le borse della spesa.