Sturla, serata in spiaggia con Audi insabbiata e cinghiali a razzolare

Un'automobile posteggiata sulla spiaggia e i cinghiali a scorazzare sulla battigia. Questa è la fotografia della spiaggia di Sturla nella serata di venerdì 2 giugno 2023, una situazione segnalata dalla consigliera municipale Serena Finocchio, leader della coalizione progressista nel 'parlamentino' del Levante che afferma a Genova Today. "Il claim di oggi sulla nostra città è 'Genova Meravigliosa', improntata sul turismo. Mi chiedo se questo oggi sia solo uno slogan e quando si pensi davvero di passere ai fatti. Genova tutta è invasa dai cinghiali, ormai vivono nei letti dei torrenti e ormai li troviamo in spiaggia in tutte le stagioni. Questa situazione di disagio e degrado deve finire. Le famiglie, i ragazzi, gli anziani devono essere liberi di usufruire delle spiagge senza essere attaccati, cosa già successa proprio a Vernazzola l’anno scorso. A oggi non si sono ancora presi provvedimenti in merito. La spiaggia pubblica è un diritto che la Regione Liguria deve garantire offendo un posto pulito e sicuro ai propri cittadini".

L'auto, di marca Audi, ha una multa nel cruscotto, alcuni lettori già nel pomeriggio avevano segnalato alla nostra redazione la presenza del mezzo in spiaggia, insieme a una pattuglia della polizia locale. In serata il veicolo è ancora con le ruote nella sabbia, e una multa nel cruscotto. I cinghiali, invece, non sono una novità, da tempo nella zona di Sturla la presenza viene segnalata da residenti e bagnanti.

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto una situazione preoccupante. Cassonetti della spazzatura rovesciati, incidenti stradali, animali in sopraelevata, in piazza De Ferrari, alla Foce, un anziano scaraventato a terra da un ungulato e anche una donna morsa sulla spiaggia di Sturla da un animale probabilmente attratto dagli avanzi di una pizza. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni. Tra gli episodi più recenti il cinghiale trovato sullo zerbino di casa da un cittadino, in via Poligono di Quezzi, animali a spasso in corso Europa e, spostandosi in Riviera, il cinghiale che ha assaltato il tavolino di un ristorante a Santa Margherita Ligure.