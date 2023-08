Scooter investe cinghiale in A12: ferito un motociclista

È apparso all'improvviso in careggiata e l'impatto è stato inevitabile. La moto del pensionato ha investito un cinghiale finito in autostrada all'altezza di Rapallo: mezzo distrutto e frattura dell'omero per l'uomo alla guida.

Erano le 23.30 di ieri sera, venerdì 25 agosto, quando il motociclista stava viaggiando in A12 e si è imbattutto nell'ungulato. Sono intervenute l'automedica Tango1, le ambulanze inviate dal 118 e la polizia stradale. A riportare la notizia è stato il figlio del ferito, il consigliere del Municipio I Centro Est Luca Dore: "Mio padre ha fatto un incidente in autostrada a causa di un cinghiale - ha raccontato su Facebook - Siamo a San Martino, è lucido e sta bene (fa battute sul cinghiale morto e ha riconosciuto uno della Croce che non vedeva da anni), un brutto spavento e un periodo di convalescenza ma fortunatamente lo possiamo raccontare".

Passata la mezzanotte, la polizia locale ha segnalato la presenza di cinghiali anche in città: da corso Solferino a via Donaver, le principali scorribande notturne degli ungulati, fortunatamente soltanto avvistamenti senza conseguenze per gli utenti della strada.