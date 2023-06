A spasso con il cane, donna morsicata da un cinghiale

A spasso con il cane ha incontrato un cinghiale che l'ha azzannata. È successo nel primo pomeriggio di martedì 6 giugno in via padre Semeria a San Martino.

Vittima dell'incidente una donna che si è messa tra il cane, per proteggerlo, e l'ungulato e ha così avuto la peggio. Ferite non gravi fortunatamente, ma tali da finire comunque all'ospedale anche per il rischio infezione.

Il cane che ha riportato solo una lesione superficiale a una zampa è stato riportato a casa dalla Croce Gialla Soccorso animali, la donna in codice verde al San Martino. La settimana scorsa un episodio simile in via Vernazza e altre due persone ferite in corso Europa per aver scontrato un cinghiale in mezzo alla strada. Ieri, invece, un'altra donna è stata azzannata in piazza Palermo.