Cinghiale la fa cadere dallo scooter, "per fortuna c'è il video"

"Avendo il filmato, credo di non aver problemi a farmi rimborsare i danni subiti". Si consola così Patrizia dopo l'incidente, che suo malgrado l'ha vista protagonista. L'altra nota positiva della vicenda "è la solerzia dei vigili, che sono andati subito", racconta.

Sono da poco passate le 22.40 di sabato 2 settembre 2023 e la donna sta percorrendo via Timavo sul suo scooter in direzione Bavari quando all'altezza del distributore di carburanti un grosso cinghiale urta violentemente il mezzo, facendola cadere a terra.

Lunedì Patrizia, come racconta a GenovaToday, si è recata al pronto soccorso da dove è uscita con dieci giorni di prognosi. "Nel frattempo la polizia locale è riuscita a recuperare il video e ha potuto constatare che la caduta è stata provocata dall'urto del cinghiale contro la mia moto", spiega.

"Questa mattina (5 settembre 2023 ndr.) devo andare dalla polizia locale perché devono fotografare i danni che ho avuto al mezzo", conclude Patrizia. Per sua fortuna l'incidente è avvenuto in un punto coperto dalle telecamere e per lei non sarà difficile dimostrare la dinamica dell'accaduto.

Ma il suo esempio purtroppo non rappresenta la norma. Vero è che i cinghiali si trovano ormai anche sulle spiagge, ma dove dovrebbe essere più facile incontrarli è sulle alture, su strade dove di solito non ci sono telecamere. In questi casi, dimostrare l'accaduto diventa molto più difficile.