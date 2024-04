Tir ribaltato: traffico in tilt

Rallentamenti in sopraelevata in direzione ponente nel corso della mattinata di venerdì 26 aprile 2024. Intorno alle ore 9:30 il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante finendo la corsa sul fianco nella rampa che collega l'elicoidale con il casello autostradale di Genova Ovest.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Gialla, l'autista è stato soccorso per una ferita alla mano. Presenti in zona anche gli agenti della polizia locale per la gestione del traffico oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Soccorso anche un cane che viaggiava a bordo del tir insieme al padrone.

Il traffico è congestionato anche in tutta la zona dell'elicoidale con rallentamenti anche in ingresso sull'autostrada A7.

