Va dritto a una curva, centra auto parcheggiata e la fa finire contro una casa

Poco prima delle 23 di sabato 27 aprile 2024 i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Marianna Pizzorni, a Langasco, comune di Campomorone, per un incidente stradale.

Il conducente di un veicolo, giunto in una curva stretta, è andato dritto, urtando violentemente un veicolo parcheggiato. Questo, in seguito all'impatto, è volato nel sottostante giardino, urtando anche la casa.

Il conducente, rimasto in bilico sul muraglione, è riuscito a uscire autonomamente, scosso ma illeso. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e i veicoli: quello precipitato è stato spostato per permettere l'accesso alla porta dell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini del caso.

