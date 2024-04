Autostrade: incidente in A10 e code in A7 e A26

Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla A10 nel tratto tra Voltri e Arenzano. È successo intorno alle 12.40, la dinamica è al vaglio della polizia stradale, ci sarebbe un ferito fortunatamente non grave. Sul posto il 118 e un'ambulanza di Ponente Soccorso.

Al momento sulla A10, nel tratto tra Pra' e l'allacciamento con la A26 si segnalano code. Disagi anche sulla A7, dove si segnalano quattro chilometri di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione Genova per ripristino incidente.

Sono invece cinque i chilometri di coda sulla A26 all'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole-Masone in direzione Pra' per veicolo in avaria.