Torna la Fiera di Santa Zita: strade chiuse e modifiche al traffico

Domenica 28 aprile, dalle 8 alle 21, torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di santa Zita nel quartiere della Foce. La Fiera, che si svolge nella domenica più vicina ai festeggiamenti dedicati alla santa secondo il calendario liturgico, rientra nell’ambito delle celebrazioni della santa che per tutto il weekend interesseranno il quartiere. La Fiera interesserà, con quasi 200 banchi di merce varia e di produttori, piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria, via Pisacane. Di seguito tutte le variazioni alla viabilità che sono state previste per la giornata.

Fiera di Santa Zita, le modifiche al traffico

Divieto di transito e di sosta per l’intera giornata nelle seguenti vie: in via santa Zita nel tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini; piazza Paolo da Novi; via Bianchi; via Siria; via della Libertà nel tratto compreso tra via Barabino e piazza Paolo da Novi; via Pisacane nel tratto compreso tra via della Libertà e via Cipro ed altresì nel tratto compreso tra Corso Torino e via della Libertà.

Istituzione del doppio senso di marcia a senso unico alternato per tutta la giornata: in via Volturno e nella via Staglieno con diritto di precedenza per la direzione ponente, l'obbligo di arresto allo "stop" e svolta a destra all'intersezione con via Cipro.

In occasione della processione religiosa: divieto di sosta dalla mezzanotte alle 22 di domenica 28: su ambo i lati della via Antonini all'altezza dei civici 26/R, 28/R e 30/R; su ambo i lati del tratto di strada a fondo chiuso di via santa Zita che porta al civico 2/A della stessa; nel lato monto della via santa Zita tratto compreso tra la sopra indicata strada senza sbocco veicolare e la via Antonini.

Divieto di circolazione veicolare a eccezione dei mezzi destinati alla processione dalle 17 per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione nelle seguenti strade di volta in volta interessate: corso Buenos Aires, direzione levante, nel tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini; via Antonini; via Rivale; via Cipro; via Barabino, direzione ponente, nel tratto compreso tra via Cipro e corso Torino; corso Torino, controviale di ponente, nel tratto compreso tra via Barabino e corso Buenos Aires; piazza Savonarola, via Siria, piazza Paolo da Novi, corso Buenos Aires, direzione levante, tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini.

