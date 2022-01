Calciomercato Genoa: gli aggiornamenti live dell'ultimo giorno

Ultimo giorno di calciomercato per un Genoa molto attivo che cercherà di mettere a segno gli ultimi colpi per mettere in mano a mister Blessin una rosa in grado di cercare la rimonta salvezza. Ultime ore di trattative, il gong scatterà alle ore 20 di lunedì 31 gennaio 2022.

Tanti i movimenti in entrata finora, dai primi colpi Hefti, Ostigard, Yeboah a Calafiori, agli ultimi con Piccoli, Amiri e Frendrup che possono esere tre tasselli importanti nello scacchiere di Blessin: una punta, un trequartista e un centrocampista centrale. Sfoltita anche la rosa dagli esuberi, partiti i vari Caicedo, Fares, Biraschi, Cassata e Behrami.

Nelle ultime ore è stato definito anche il ritorno di Czyborra dal prestito all'Armina Bielefeld e si punta forte sull'attaccante dell'AZ Alkmaar Albert Gudmunsson, trattativa ai dettagli, rimane vivo anche l'interesse per Ola Solbakken del Bodo Glimt, un altro attaccante. Rimangono infine vive le piste che portano al talento bulgaro Chorbadzhiyski e a Kacavenda, centrocampista della Lokomotiva Zagabria.

Calciomercato Genoa acquisti e cessioni

Acquisti: Czyborra (Arminia Bielefeld), Frendrup (Brondby), Amiri (Bayer Leverkusen), Piccoli (Atalanta), Calafiori (Roma), Yeboah (Sturm Graz), Ostigard (Brighton), Hefti (Young Boys).

Cessioni: Caicedo (Inter), Fares (Torino), Biraschi (Karamguruk), Cassata (Parma), Behrami (rescissione).

Trattative: Gudmunsson (AZ), Solbakken (Bodo Glimt), Chorbadzhiyski (CSKA Sofia), Kacavenda (Lokomotiva Zagabria)