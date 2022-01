Genoa, giornata di ufficialità: fuori Fares e dentro Calafiori

Giornata di ufficialità in casa Genoa, Mohamed Fares è ufficialmente passato al Torino mentre il Grifone ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Calafiori. L'esterno classe 2002 arriva a titolo temporaneo dalla Roma e vestirà la maglia numero 16.

Cresciuto calcisticamente nella formazione giallorossa, ha collezionato dieci presenze in Serie A tra il 2020 e il 2022, sei delle quali in questo campionato, presenze che salgono a 18 (con un gol) considerando anche Europa e Conference League. Nel 2020 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati dopo il 2002 stilata da 'The Guardian' mentre nel 2021 viene indicato dalla Uefa come uno dei 50 giovani più promettenti dell'anno.

Fa parte della Nazionale Under 21 italiana e ha all’attivo numerose convocazioni con le rappresentative nazionali giovanili. Il General Manager del club Johannes Spors commenta: "Siamo contenti di avere con noi un giocatore giovane e talentuoso come Calafiori, che ci aiuterà con le sue qualità".

Fares è invece stato ceduto al Torino a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento definitivo.