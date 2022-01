Genoa, ufficiale il colpo Yeboah: un bomber 'nipote d'arte'

Il Genoa ha trovato la spalla per Mattia Destro sul fronte offensivo. Ufficiale l'arrivo di Kelvin Yeboah, che ha scelto la maglia numero 45 ed è il nuovo colpo di mercato per l'attacco del Grifone.

Il giocatore, nato ad Accra in Ghana, il 6 maggio 2000 e cresciuto in Italia fa parte della Nazionale Under 21 dell'Italia. È stato prelevato, a titolo definitivo (si parla di un investimento di 6,5 milioni di euro), dallo Sturm Graz. Per lui 11 gol, con 5 assist, in 18 partite della Bundesliga austriaca 21/22, vice-capocannoniere del torneo e titolare in Europa League. Si tratta del miglior marcatore di nazionalità italiana dopo Ciro Immobile im questa stagione ed è 'nipote d'arte'. Lo zio Anthony è stato infatti un prolifico attaccante della nazionale ghanese (18 gol in 59 gare tra il 1985 e il 1997) e giocò anche in Europa con il Saarbrucken, l'Eintracht Francoforte, il Leeds e l'Amburgo.

Il General Manager del Genoa Spors ha commentato: "Siamo molto contenti di aver riportato in Italia un giocatore di grande attrattiva sul mercato, giovane ma con già molteplici esperienze e ottime statistiche in queste stagioni".