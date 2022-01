Genoa: ufficiale anche Frendrup, chi è e come gioca

Continuano ad arrivare ufficialità sul fronte del mercato in entrata per il Genoa. Tra la serata di sabato 29 gennaio e la mattinata di domenica 30 il Grifone ha infatti annunciato gli acquisti di Nadiem Amiri dal Bayer Leverkusen e di Morten Frendrup dal Brondby.

Altre due pedine, dopo i vari Yeboah, Ostigard, Hefti e Piccoli, che vanno a rinforzare la rosa nelle mani di mister Blessin che, alla ripresa del campionato, è atteso da tre gare molto importanti per cercare la 'remuntada' dal fondo della classifica: trasferta a Roma sabato 5 febbraio alle ore 15, poi doppia sfida salvezza contro Salernitana (domenica 13 febbraio, ore 15 al Ferraris) e Venezia (domenica 20 febbraio, ore 15 al Penzo).

Trattative calciomercato Genoa

Sul fronte del mercato si attende l'ufficialità per il talento bulgaro Georgi Chorbadzhiyski (classe 2004) mentre rimangono vive le piste che portano a Kacavenda (centrocampista 18enne della Dinamo Zagabria) e Solbakken (attaccante 23enne del Bodo Glimt); si è allontanato Orsic, bomber 29enne della Dinamo Zagabria.

Chi è Morten Frendrup e come gioca

Morten Frendrup è nato a Holbæk in Danimarca il 7 aprile 2001, è un centrale di centrocampo che all'occorrenza può essere schierato anche a sinistra. Mediano di rottura, ma con i piedi buoni, ha iniziato a giocare in prima squadra al Brondby nel 2017 dopo la trafila giovanile: tra campionato, coppa, preliminari di Champions ed Europa League ha collezionato 93 presenze in cinque anni segnando tre goal, quattro invece gli assist. Titolare inamovibile, nonostante la giovane età, nelle ultime tre stagioni: nel 2020/2021 ha vinto da protagonista il titolo nazionale danese che il Brondby inseguiva da sedici stagioni. Ultimo dato quello relativo ai cartellini: due quelli rossi in carriera su 93 partite, 15 i gialli. In Danimarca ha anche effettuato tutta la trafila nelle nazionali giovanili: tre presenze e un gol in under 16, 15 presenze in under 17, 5 nell'under 18, 13 nell'under 19 e 5 nell'under 21.