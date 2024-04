Milan-Genoa, informazioni e prezzi dei biglietti

La Lega Serie A ha deciso date e orari della trentacinquesima giornata di campionato, il Genoa torna a giocare la domenica a San Siro contro il Milan il 5 maggio alle 18. Per i rossoblu altra trasferta con possibile esodo dopo che la settimana scorsa, di lunedì, in oltre 1000 sono arrivati a Firenze per restare vicino alla squadra nonostante il giorno feriale.

Milan-Genoa, i biglietti per il settore ospite

Una volta decretata la data e l'orario della partita, oggi il sito ufficiale del Genoa ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti: "Si informa che la vendita dei biglietti Settore Ospiti, Terzo Anello Verde – Away Fan, per la partita Milan-Genoa, avrà inizio venerdì 24 aprile con inizio alle ore 12. I tagliandi settore ospiti, acquistabili al prezzo base di 14 euro tariffa intera, possono essere acquistati esclusivamente da possessori Dna Genoa, tramite il sito ufficiale www.genoacfc.it e la rete vendita Vivaticket. La capienza è di 4.109 posti."

Per tutti gli altri settori si potrà acquistare i biglietti sul sito ufficiale del Milan e in particolare a questo link.