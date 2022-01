L'addio di Biraschi al Genoa: "Solo un arrivederci, maglia del Grifone cucita sulla pelle"

Addio con lettera d'amore. Davide Biraschi è ufficialmente passato dal Genoa ai turchi del Karagümrük, ma sui propri social ha voluto lasciare un messaggio ai tifosi del Grifone con parole al miele. Ha vestito la casacca rossoblù dalla stagione 2016/2017 a oggi: 126 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

"Non è mai facile cambiare, anche quando si tratta di un 'arrivederci' - ha scritto Biraschi - ed è ancora più difficile se lasci dopo cinque anni una città che senti tua anche se non ci sei nato, una squadra la cui maglia senti cucita sulla pelle, tanti compagni e tanti amici. Avrei preferito andare via sapendo il Genoa in una situazione di classifica migliore, ma ho la massima fiducia nella squadra e nei genoani e so che lotteranno insieme per avere il palcoscenico che questa piazza storica merita. Non ho altri rimpianti, so di aver dato sempre il 110% per questa maglia, di non aver mai risparmiato una goccia di sudore o briciolo di energia. Sono fiero di aver sempre dato tutto per il Genoa e sarò sempre pronto a farlo di nuovo".

Davide Biraschi è stato ufficialmente annunciato dal club turco, vera e propria colonia di calciatori italiani o che hanno militato a lungo in Serie A: troverà infatto il portiere ex Samp Viviano, l'ex Lazio Biglia, l'ex Samp, Roma e Genoa Zukanovic e l'ex Parma Karamoh.