Genoa, undici giocatori in gol ma dietro a Gudmundsson c'è il vuoto

Il Genoa non è una vera e propria macchina da gol, ma ha già mandato in rete un'intera squadra: sono infatti in undici ad aver esultato in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, che diventano dodici se si aggiunge anche Dragusin, volato a gennaio al Tottenham. Il capocannoniere è ovviamente Gudmundsson con 13 gol in Serie A e due in Coppa.

Genoa, Gudmundsson goleador: quasi un terzo dei gol sono suoi

L'attaccante rossoblu è il bomber della squadra e i suoi numeri sono da assoluta star, 13 gol in campionato su 35 totali del Grifone, quasi la metà. Una bella soddisfazione per lui che tra l'altro ha segnato tre gol degli ultimi quattro gol dei rossoblu e cinque degli ultimi sette. Un trascinatore vero e proprio, una luce che a volte nasconde anche i problemi perché alle sue spalle nella classifica dei marcatori rossoblu c'è Retegui, sei gol in Serie A e 2 in Coppa Italia, quasi la metà della sua spalla offensiva. Il centravanti, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva, non segna da sette gare, ma nel suo score non vanno dimenticati gli infortuni che lo hanno costretto ai box per otto gare in campionato.

Tutti i marcatori del Genoa in questa stagione

Il resto dell'attacco contribuisce pochino alle realizzazioni rossoblu con tre reti di Ekuban e una di Vitinha. Sono cinque invece i centrocampisti capaci di segnare in questo stagione, in campionato in gol sono andati una volta Messias, Frendrup e Thorsby e tre Malinovskyi, a cui si aggiunge Haps che ha messo la palla in rete in Coppa Italia.

C'è gloria anche per due difensori, in rete sono andati due volte in Serie A Mattia Bani e due volte tra campionato e Coppa Italia Johan Vasquez che può rammaricarsi perché il suo score poteva essere decisamente più alto visti i 6 legni colpiti, dato che gli vale la palma come giocatore più sfortunato di tutta la Serie A.