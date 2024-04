Sampdoria frenata dalla dissenteria contro lo Spezia

La Sampdoria ha pareggiato 0-0 il derby ligure contro lo Spezia, un buon punto considerando la prestazione non troppo brillante della formazione allenata da Pirlo che, al termine della gara, ha svelato che molti giocatori sono scesi in campo molto debilitati.

"Nella notte tanti ragazzi non sono stati bene, parlo di una decina, addirittura Depaoli non è riuscito a scendere in campo, quindi sapevamo che un po' di forze ci sarebbero venute a mancare. Comunque siamo rimasti in partita fino alla fine e abbiamo portato a casa un risultato utile". Il tecnico blucerchiato ha parlato di un virus, secondo quanto riportato dal Secolo XIX a causare i problemi ai giocatori blucerchiati sarebbe stato un pranzo di pesce che ha poi causato un attacco di dissenteria ai calciatori.

Nel frattempo la Sampdoria è ripartita per prepararsi alla prossima sfida del campionato di Serie B. Sabato 27 aprile, alle ore 16:15, allo stadio Luigi Ferraris arriverà il Como. Gara complicata con la squadra più in forma del campionato. I Lariani occupano il secondo posto in classifca e sono lanciatissimi verso la promozione: arrivano da quattro successi consecutivi contro Sudtirol, Catanzaro, Bari e FeralpiSalò e hanno allungato a +3 sul terzo posto. I blucerchiati, invece, battagliano per gli ultimi due posti playoff: il pareggio contro lo Spezia ha permesso di mantenere l'ottava posizione a quota 45 punti, uno in meno del Brescia, ma soprattutto +1 su Pisa e Cittadella e +2 sul Sudtirol. Rush finale con quattro gare da giocare, sul fronte degli infortuni mancherà ancora De Luca in attacco, Pirlo cerca soluzioni sul fronte offensivo dove sono invece rientrati Pedrola ed Esposito. Senza la prima punta non sono arrivati goal nelle ultime due gare e poche sono state anche le occasioni create.

