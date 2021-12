Genoa, primo colpo sul mercato: arriva Hefti dallo Young Boys

Il nuovo Genoa di proprietà degli americani di 777 Partners ha chiuso la prima operazione di calciomercato con l'arrivo per 5 milioni di euro di Silvan Hefti, terzino destro di 24 anni di proprietà dello Young Boys. Oggi 30 dicembre è previsto l'arrrivo a Genova del giocatore per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto con il Genoa.

Il giocatore viene da una stagione positiva, chiusa con la vittoria del campionato elvetico. Terzino forte fisicamente diventato punto fermo del club giallonero fin dal suo arrivo nel settembre 2020. Nella stagione e mezzo di permanenza nello Young Boys ha accumulato ben 72 presenze, arricchite da 5 assist e 2 gol.

Ottime prestazioni anche in Champions Legue, nella coppa europea ha giocato sei partite, segnando anche un gol. La marcatura risale al 23 novembre 2021, nel corso della partita con l'Atalanta finita in pareggio con 3 gol per parte.

Un rinforzo molto importante per la squadra di Shevchenko, che nella prima parte di campionato sulle fasce ha impiegato soprattutto Ghiglione e Cambiaso in fase offensiva e Vanheusden e Criscito, ora indisponibile per positività al covid-19, in fase difensiva.