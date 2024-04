Calciomercato Genoa, da Badelj a Strootman: il punto sui rinnovi

La questione Gilardino non è l'unica su cui il Genoa sta lavorando in tema di calciomercato per la prossima stagione. Al tecnico è stato offerto un contratto pluriennale, nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri per cercare di arrivare alla conclusione positiva dell'affare cercando di allontanare le sirene che cantano soprattutto da Firenze. Ci sono però altre questioni aperte da sistemare, prima fra tutte quelle dei rinnovi di contratto.

Calciomercato Genoa, Badelj rinnova, per Strootman futuro incerto

Già conclusa o quasi la trattativa per il rinnovo di Badelj con il motore del centrocampo rossoblu che resterà ancora un anno. La firma è prevista a breve così come la comunicazione ufficiale della sua permanenza a Genova. Più intricata la situazione Strootman con l'olandese che al momento sembra più vicino all'addio, come rivela Il Secolo XIX di oggi.

La dirigenza si è mossa anche per Ekuban, l'attaccante nelle ultime gare ha dato segnali positivi, è in crescita e per questo si sta cercando l'accordo per un prolungamento biennale, questa è l'offerta rossoblu su cui lo stesso calciatore sta ragionando. Infine il Grifone è pronto a blindare il talentino Fini, il diciassettenne ha giocato tre scampoli di gare in Serie A, poi a gennaio è stato ceduto in prestito allo Standard Liegi, altra squadra della galassia 777, dove è sceso in campo sette volte. Il Genoa ne osserva la crescita, lo ritiene un talento cristallino e ha tutta l'intenzione di blindarlo e riportarlo a casa la prossima stagione.