Genoa: il nuovo allenatore è Blessin. Chi è e come giocano le sue squadre

Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Dopo l'esonero di Shevchenko e il rifiuto di Labbadia la società ha ufficializzato l'ingaggio attraverso una nota ufficiale.

"Ha firmato un contratto fino a giugno 2024 - si legge nella nota - ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga".

Chi è Blessin, nuovo allenatore del Genoa

Nato a Stoccarda il 28 maggio 1973, ha allenato le giovanili del Lipsia tra il 2012 e il 2020, poi è passato all'Oostende, club di Jupiler League (la Serie A del Belgio) con il quale ha conquistato il quinto posto nella stagione 2020/2021. Quest'anno i risultati non sono stati altrettanto positivi, terzultimo posto dopo 21 giornate con 23 punti.

Con che modulo gioca il nuovo allenatore del Genoa Blessin

L'attuale stagione è la seconda in carriera alla guida di una prima squadra per Blessin, che in 21 partite ha conquistato 23 punti: 7 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte con 23 gol fatti e 43 subiti. Il modulo preferito è stato il 3-5-2, declinabile anche come 5-3-2 (l'ha utilizzato undici volte), ma ha spesso utilizzato anche il 4-4-2 (in cinque occasioni), il 4-2-3-1 e il 5-4-1 nelle restanti gare.

Nella passata stagione (2020/2021), la prima dopo otto anni di lavoro a livello di settore giovanile, ha conquistato un ottimo quinto posto nella massima serie del Belgio. L'Oostende ha totalizzato 53 punti in 34 partite segnando 49 goal a fronte di 41 subiti. Dopo aver iniziato la stagione con il 4-3-3 ha trovato la quadra intorno all'ottava giornata spostandosi sul 3-5-2, declinabile anche in un 5-3-2 a seconda delle fasi di gioco. Con questo modulo, salvo correzioni in corsa, ha guidato i suoi fino alla fine.