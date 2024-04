La salvezza del Sestri Levante è un'impresa straordinaria

Il Sestri Levante è salvo con una giornata di anticipo e senza passare dai play out, ma non chiamatelo miracolo. L'obiettivo è stato centrato grazie a competenza e compattezza, andando oltre alle tante difficoltà della prima stagione in Serie C dopo un lunghissimo periodo di assenza dai campionati professionistici.

La salvezza del Sestri Levante oltre le difficoltà

I corsari hanno raggiunto il traguardo senza mai giocare in casa a causa dei lavori al Sivori partiti in ritardo e mai arrivati a conclusioni in tempi utili. Una lunga serie di intoppi nel restyling dello stadio, iniziati dopo mesi dal raggiungimento della promozione e ancora da concludere adesso.

Il Sestri si è salvato fuori dal proprio fortino e con un il monte stipendi più basso dell'intero campionato, meno di un milione di euro all'anno da dividere tra tutti i giocatori, meno della Recanatese ancora oggi invischiata nella lotta playout, ancora meno della Fermana che è ad un passo dalla retrocessione.

Come ha fatto il Sestri Levante a salvarsi?

E allora viene da chiedersi, come ha fatto il Sestri Levate a mantenere la categoria, senza nemmeno passare dai playout? La risposta è tutta in un gruppo unito, compatto che ha iniziato la stagione con quasi tutta la formazione titolare uguale alla Serie D ma che ha saputo approfittare di alcune occasioni di mercato per andare a rinforzarsi, senza spese folli ma con il valore della competenza. A stagione in corso sono arrivati Sandri, per dare qualità al centrocampo, prima Margiotta e poi Fossati per dare peso all'attacco, e infine Clemenza, eroe della salvezza con la doppietta di ieri e giocatore fuori categoria quando sta bene

La salvezza non è per niente un miracolo, ma un'impresa creata da una società che ha lavorato in sinergia con la parte tecnica, acquistando gli uomini giusti senza sforare il budget e dando sempre piena fiducia a Barilari. Il tecnico, proprio come l'anno scorso, è stato un valore aggiunto, ha sempre dato un'identità chiara e precisa alla squadra, cercando la prestazione insieme ai risultati, anche contro avversari decisamente più forti, senza paura. Lo hanno seguito i suoi ragazzi, quelli che con lui hanno firmato la promozione e che si sono rivelati fondamentali anche in C, da Pane a Oliana, passando per Parlanti e Anacoura, e quelli che sono arrivati in estate, e qui è impossibile non citare Forte, 13 gol e la sensazione che a Sestri abbia trovato la consacrazione di un talento di categoria superiore.

Il Sestri ha fatto l'impresa, è salvo con una giornata di anticipo e senza passare dai playout, era l'obiettivo iniziale, quello che Barilari aveva dichiarato già dopo un piccolo pezzo di strada, quello a cui nessuno fuori da Sestri Levante credeva, perché presentarsi in un campionato così difficile, da neopromossa, senza un campo di casa e con il budget più piccolo dell'intero girone B, potevano rendere la montagna impossibile da scalare. Così non è stato, perché oltre ai soldi c'è di più e questa squadra lo ha dimostrato nonostante le difficoltà.