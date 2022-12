Non è la prima volta e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Ancora una volta sono stati segnalati cinghiali a spasso in mezzo alla strada, in corso Europa all'altezza del civico 546, poco prima dell'incrocio con via Isonzo.

La polizia locale, attraverso il canale Telegram Genova Alert, ha lanciato la segnalazione intorno alle ore 6 di lunedì 5 dicembre 2022 e ha chiesto di prestare la massima attenzione perché gli ungulati sulla carreggiata rappresentano un potenziale pericolo per motociclisti e automobilisti.

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto una situazione sempre più preoccupante. Cassonetti della spazzatura rovesciati, incidenti stradali, animali in sopraelevata e in piazza De Ferrari, un anziano scaraventato a terra da un ungulato e anche una donna morsa sulla spiaggia di Sturla da un animale probabilmente attratto dagli avanzi di una pizza. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni. Tra gli episodi più recenti il cinghiale trovato sullo zerbino di casa da un cittadino, in via Poligono di Quezzi.

La mattinata è poi proseguita con altri problemi in città: doppio incidente tra via Gropallo e corso Gastaldi, un tir incastrato in via Felice Romani con traffico in tilt in centro e un cornicione caduto sulle auto in via Custo a Bolzaneto.