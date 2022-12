Crollo di un cornicione: auto danneggiate e intervento dei pompieri

Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale a Bolzaneto in via Custo, un cornicione si è staccato da un edificio finendo su alcune auto in sosta, che sono state danneggiate. È successo intorno alle ore 8:30 di lunedì 5 dicembre 2022, poco dopo le ore 9 i pompieri confermano di essere ancora al lavoro per le necessarie verifiche di sicurezza. Fortunatamente non ci sono feriti.

Si tratta dell'ultimo di una serie di diversi incidenti avvenuti in città: intorno alle 8:30 si sono infatti creati rallentamenti in direzione centro a causa di un sinistro in corso Gastaldi con una moto coinvolta. Più o meno alla stessa ora problemi anche tra via Peschiera (intersezione con via Assarotti), via Gropallo e via Felice Romani a causa di due situazioni distinte avvenute a distanza di pochi minuti e circa un chilometro. Prima un incidente con una moto in via Gropallo e i soccorsi del 118 in codice giallo a una donna di 40 anni e subito dopo un mezzo pesante rimasto incastrato in via Romani, mandando il traffico in tilt.

Nelle prime ore del mattino sono anche stati segnalati cinghiali a spasso in corso Europa, poco prima dell'incrocio con via Isonzo.