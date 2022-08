Investe cinghiale, motociclista portato in ospedale

Un 35enne è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 6 di martedì 2 agosto in via Robert Baden Powell sulle alture di Sampierdarena.

L'uomo, in sella a un ciclomotore, è finito a terra dopo aver investito un cinghiale. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Azzura Fegino e l'altra dei volontari Fiumara. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Più tardi, poco prima delle 10, un altro motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente, avvenuto sulla sopraelevata.