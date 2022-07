Buttato a terra da un cinghiale, 75enne finisce all'ospedale

Non siamo in un sentiero immerso tra i boschi ma in strada, a Bolzaneto seppur in collina.

Questa mattina, in via Campodonico, un uomo di 75 anni si è trovato davanti un branco di cinghiali ma l'incontro non è stato pacifico. Un ungulato ha caricato il signore che è finito a terra, sanguinante, con ferite alle braccia. Non si sa cosa possa aver scatenato l'aggressione dell'animale che, certo, può attaccare ma, parola di etologi, solitamente lo fa se si sente minacciato anche da un braccio che tenta di allontanarli per auto difesa.

Il passante è stato portato in codice giallo al Villa Scassi dove è stato preso in carico dai medici dell'ospedale, se risulteranno morsi gli sarà anche prescritta una cura antibiotica. Era molto spaventato ma è fuori pericolo.

Quello che è accaduto al pensionato è uno dei tanti episodi che raccontano la sempre più difficile convivenza con i cinghiali, ormai diffusi da anni nel territorio urbano. Resta alta l’attenzione per la massiccia presenza degli ungulati in città ma la scorsa settimana è stato approvato il piano straordinario di contenimento regionale che porterà all'abbattimento di molti esemplari.