VIDEO | Famiglia di cinghiali si ritrova in piazza De Ferrari, la passeggiata notturna è virale

Li abbiamo visti al mare, in spiaggia e addirittura in sopraelevata. Questa volta una famiglia di cinghiali, due adulti e sei cuccioli, si è data invece appuntamento in piazza De Ferrari, per una passeggiata notturna nel centro di Genova.

Il video è presto diventato virale nelle chat dei genovesi e sul web e, per l'ennesima volta, ha messo in risalto una situazione sempre più preoccupante. Cassonetti della spazzatura rovesciati, incidenti stradali, un anziano scaraventato a terra da un ungulato e anche una donna morsa sulla spiaggia di Sturla da un animale probabilmente attratto dagli avanzi di una pizza. Questi sono solo alcuni dei recenti episodi di cronaca, il tema dell'emergenza cinghiali è anche stato recentemente affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.

(Video dal web, se l'autore si riconoscesse e desiderasse l'inserimento del credit può contattare la redazione di Genova Today)