Doppio incidente in moto e camion incastrato: traffico in tilt

Lunedì 5 dicembre 2022 la mattinata a Genova inizia con alcuni problemi al traffico a causa di un paio di incidenti e di un camion incastrato.

La situazione più complicata è quella tra via Peschiera (intersezione con via Assarotti), via Gropallo e via Felice Romani a causa di due situazioni distinte avvenute a distanza di pochi minuti e circa un chilometro intorno alle 8:30. Prima un incidente con una moto in via Gropallo e i soccorsi del 118 in codice giallo a una donna di 40 anni (portata al San Martino dall'ambulanza della Croce Gialla) e subito dopo un mezzo pesante che è rimasto incastrato in via Romani. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia locale per cercare di farlo manovrare e liberare la strada, se le operazioni non andranno a buon fine interverranno i vigili del fuoco. Traffico in tilt con rallentamenti nella zona.

Un altro incidente è stato segnalato in corso Gastaldi all'intersezione con il ponte di Terralba, anche in questo caso è rimasta coinvolta una moto ma non ci sono feriti gravi, una persona è stata soccorsa in codice verde e portata al San Martino con un'ambulanza della Croce Bianca Genovese. Anche in questo caso si sono creati rallentamenti intorno alle ore 8:30 in direzione centro.

Pattuglie della polizia locale e vigili del fuoco al lavoro anche in via Custo a Bolzaneto per la caduta di un cornicione su alcune automobili in sosta, fortunatamente non ci sono stati feriti. In mattinata sono stati segnalati anche cinghiali a spasso in corso Europa.