Sudtirol-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Pirlo, uomini contati in difesa

La vittoria contro il Cosenza, dopo il pareggio di Ascoli, ha dato ossigeno alla Sampdoria, ma la classifica rimane deficitaria e serve continuità di risultati per la definitiva messa in sicurezza. Sabato 28 ottobre 2023, alle ore 14, si gioca Sudtirol-Sampdoria allo stadio Druso di Bolzano, formazione già affrontata in estate nel primo turno di Coppa Italia, match terminato 1-1 con la successiva vittoria della formazione di Pirlo ai calci di rigore. Le scelte dei due allenatori per il match.

Sudtirol-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Nuovo stop per Pedrola, ma non è l'unica assenza con cui deve fare i conti il tecnico della Sampdoria, si è fermato anche Barreca e in difesa le scelte sono abbastanza obbligate. Sempre out, infatti, anche Ferrari e Murru. In porta Stankovic reduce dalla grande prestazione contro il Cosenza (tra l'altro Ravaglia si è anche infortunato), linea a quattro con Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez e Giordano. A centrocampo Vieira si è guadagnato la riconferma con diverse gare ben giocate, con lui probabilmente Kasami e Yepes, anche se scalpita Ricci, finora deludente ma voglioso di riscatto. Verso la conferma anche il modulo 4-3-1-2 con Verre trequartista, Borini ed Esposito terminali offensivi, il secondo insidiato da De Luca, ex della sfida. La punta è infatti originaria di Bolzano e ha vestito la maglia del Sudtirol a livello di settore giovanile.

Sudtirol-Sampdoria, le scelte di Bisoli

Buon campionato, finora, per il Sudtirol. Dopo due sconfitte contro Palermo e Catanzaro è arrivata la vittoria 1-0 in casa della Cremonese, che ha rilanciato i biancorossi in zona playoff: ottavo posto e 13 punti in classifica, sei in più rispetto ai blucerchiati. Bisoli pratica un classico 4-4-2 e punta su un blocco di giocatori abbastanza consolidato: in porta Poluzzi, difesa a quattro con Giorgini, Cuomo (ballottaggio con Vinetot), Masiello e Davì; a centrocampo Ciervo, Tait, Peeters e Rover e in attacco Casiraghi (in vantaggio su Rauti e Lunetta) e Odogwu.

Sudtirol-Sampdoria, le probabili formazioni

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Cuomo, Masiello, Davì; Ciervo, Tait, Peeters, Rover; Casiraghi, Odogwu. All. Bisoli.

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre; Borini, Esposito. All. Pirlo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Calcio d'inizio: sabato 28 ottobre 2023, ore 14:00.

Dove vedere Sudtirol-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.