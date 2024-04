Genoa-Gilardino, avanti tutta: intesa più vicina

Il Genoa e Gilardino si avvicinano all'intesa. Le sensazioni dopo gli ultimi incontri e colloqui sono positive, si va verso la conferma del tecnico che prima ha portato il Grifone in Serie A, subentrando a Blessin, e poi ha salvato senza alcun rischio la formazione rossoblu al suo esordio nel massimo campionato.

Le ultime notizie sul rinnovo di Gilardino con il Genoa

La società ha formulato la sua offerta e a rivelarla è Il Secolo XIX di oggi, per l'allenatore è pronto un contratto pluriennale con ingaggio da 1 milioni di euro e ricchi bonus che potrebbero far salire la cifra di un alto mezzo milione. La questione economica dovrebbe essere sistemata con un bel salto in avanti per l'ex bomber, oggi il tecnico meno pagato del campionato con i suoi 500 mila euro.

Il nodo è legato ai progetti tecnici per il futuro e le parole di Blasquez di ieri sono state chiare, il Genoa vuole progredire, ha l'obiettivo l'anno prossimo di crescere ancora, magari assestandosi nella parte sinistra della classifica per poi tra due stagione lottare per l'Europa. E sono proprio i progetti futuri a dare la spinta per il sì di Gilardino su cui a questo punto c'è un certo ottimismo.

Monza e Fiorentina stanno a guardare

Il Genoa gioca d'anticipo quindi e si prende a testa della corsa per la permanenza di Gilardino. I corteggiatori, visto l'ottimo lavoro e la giovane età non mancano, la Fiorentina è quella che ha alzato per prima il pressing ma si sta ancora giocando una fetta di stagione e quindi deve restare concentrata sul presente. Lo stesso sta facendo il Monza, altra formazione che per il dopo Palladino avrebbe pensato al Gila. Il problema è in questo caso è legato alla società lombarda che sembra essere pronta a passare di mano e quindi non può ancora muoversi.

Il Grifone è quindi pronto ad approfittare di questo vantaggio per blindare il suo allenatore, la prima e forse unica scelta per il suo futuro. Il fatto che non ci siano stati nemmeno rumors su un possibile sostituto, non è un dettaglio, il Genoa ha piena fiducia in Gilardino, ha formulato la sua offerta e aspetta il sì per iniziare a programmare la prossima stagione insieme.