Sampdoria-Cosenza 2-0: doppietta di Borini, i blucerchiati si sbloccano in casa

La Sampdoria finalmente si sblocca davanti ai propri tifosi, supera il Cosenza 2-0, conquista la prima vittoria casalinga e risale in classifica cominciando l'operazione di messa in sicurezza. Partita scorbutica contro un Cosenza ben messo in campo che, soprattutto nel primo tempo, crea qualche problema a una squadra di Pirlo ancora troppo timida. Con il passare dei minuti, però, crescono i blucerchiati che nel finale di primo tempo colpiscono una traversa con Borini e a inizio ripresa cominciano l'arrembaggio che porta ai tre punti. Borini per due volte trova il muro cosentino, poi Verre sguscia come un'anguilla in area di rigore e viene abbattuto. Dal dischetto l'ex Milan spiazza Micai. Sbanda qualche minuto la formazione di Pirlo con gli ospiti che colpiscono la traversa con Tutino, poi Esposito e ancora Borini falliscono il raddoppio, ma all'81' il risultato viene messo in ghiaccia proprio dall'ex Milan con un destro velenosissimo al volo. Finale in controllo, si esalta Stankovic nel recupero con una grande parata su Tutino.

Sampdoria-Cosenza 2-0, le pagelle

Sampdoria-Cosenza 2-0, la cronaca

Pirlo conferma il cambio di modulo con il 4-3-1-2, la gara inizia con il meraviglioso omaggio della Gradinata Sud all'ex presidente Paolo Mantovani, scomparso 30 anni fa. Si parte con una Sampdoria che fatica e al 14' rischia su un contropiede orchestrato da Marras e concluso con il tiro di Tutino respinto da Stankovic. Timida reazione blucerchiata con un paio di tentativi senza pretese di Vieira ed Esposito. Nel finale la gara si innervosisce, complici alcune decisioni dubbie del direttore di gara (incomprensibile il giallo a Vieira), ma cresce la formazione di casa. Borini trova la parata di Micai al 35' su una bella girata in area e in pieno recupero colpisce una clamorosa traversa con uno schema su punizione.

Nella ripresa subito occasione per il Cosenza con Forte che di testa trova la respinta plastica di Stankovic (50'), replica la Samp al 57'. Bella discesa di Esposito sulla destra, rasoterra in area per Verre che prolunga per Borini: l'ex Milan per due volte trova la respinta della difesa. Arrembaggio blucerchiato e la gara si sblocca: azione tambureggiante con Verre che entra in area e viene abbattuto, calcio di rigore netto che proprio Borini trasforma con grande freddezza. Pirlo cambia qualcosa inserendo Pedrola e Kasami per Verre e Girelli, è immediata però la reazione dei Lupi con una traversa colpita di testa da Tutino al 63' e una conclusione sporca di Forte parata a terra da Stankovic al 66'. L'occasione per chiuderla arriva al 72', ed è clamorosa: Esposito aggancia male in area a tu per tu e si allunga il pallone, conclude comunque da posizione difficile trova la respinta di un difensore, palla a Borini che a botta sicura trova il miracolo di Micai. L'ex Milan si fa perdonare all'81': Kasami guadagna un corner, Pedrola dalla bandierina mette in mezzo, respinta della difesa, tiro potente di Viera murato e palla a Borini che si coordina benissimo e con un fantastico destro al volo insacca alle spalle di Micai facendo esplodere il pubblico del Ferraris. Blucerchiati in gestione, nel lungo recupero (7 minuti) miracolo di Stankovic su Forte.

Sampdoria-Cosenza 2-0, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Cosenza 2-0, il tabellino

Reti: 61' (rig.) e 81' Borini

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic 7; Depaoli 6.5, Ghilardi 6, Gonzalez 6.5, Barreca 6 (68' Giordano 6); Girelli 5 (61' Kasami 6), Yepes 6 (87' Ricci sv), Vieira 6; Verre 6 (61' Pedrola 6.5); Esposito 5.5, Borini 7.5 (87' Askildsen). All. Pirlo.

Cosenza (3-4-3): Micai 6,5, Rispoli 6.5 (87' Crespi sv), Meroni 6, Venturi 6; D’Orazio 6 (77' Fontanarosa 6), Calò 6, Praszelik 5.5 (68' Viviani 6), Mazzocchi 5.5 (77' Florenzi 6); Tutino 5.5, Marras 5.5 (68' Canotto 5), Forte 6. All. Caserta.

Arbitro: Colombo di Como.

Note: ammoniti Marras,D'Orazio, Depaoli, Vieira, Verre, Praszelik, Viviani.