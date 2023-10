Sampdoria, tegola Pedrola: l'esito degli esami

Nuova tegola Pedrola per la Sampdoria. Lo spagnolo è rientrato dopo tre settimane di stop nel finale del match vinto 2-0 contro il Cosenza, ma si è nuovamente infortunato. I nuovi esami strumentali hanno evidenziato il riacutizzarsi della problematica al bicipite femorale della coscia destra e la società ha comunicato che ulteriori accertamenti saranno effettuati nelle prossime due settimane. Rischia uno stop di tre/quattro settimane.

Assenza pesante per Pirlo, lo spagnolo si è subito imposto come il miglior acquisto del mercato estivo e ha segnato tre goal in questo primo scorcio di stagione. Esami anche per Antonio Barreca, hanno escluso lesioni muscolari all’adduttore della coscia destra: le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Nel frattempo la squadra ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo 'Mugnaini' di Bogliasco. Due i gruppi in cui mister Andrea Pirlo e staff hanno suddiviso la squadra: da una parte i maggiormente impiegati con il Cosenza (impegnati in un allenamento di scarico in palestra), dall’altra il resto dei blucerchiati disponibili (alle prese con un allenamento completo sul campo superiore). Fisioterapia e palestra per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru e Petar Stojanovic. Sabato 28 ottobre, alle ore 14, il prossimo impegno in Serie B: sfida al Sudtirol allo stadio Druso di Bolzano.