Ascoli-Sampdoria 1-1: Borini acciuffa il pari, De Luca fallisce il sorpasso nel finale

La Sampdoria torna con un punto dalla trasferta di Ascoli. Reazione sul piano del carattere dopo la sconfitta contro il Catanzaro. La formazione di Pirlo cambia pelle dal punto di vista tattico e sembra anche trasformata sul piano del carattere, non trova però quella vittoria che avrebbe permesso di muovere in maniera più decisa la classifica. Match spigoloso con l'Ascoli in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie a un colpo di testa di Nestorovski, il pareggio blucerchiato arriva a inizio ripresa su calcio di rigore conquistato da Esposito e trasformato da Borini. Nel finale occasione da tre punti sul sinistro di De Luca. Il pennellone blucerchiato, però, spreca calciando addosso a Viviano.

Ascoli-Sampdoria 1-1, la cronaca

Pirlo cambia ancora modulo e sceglie il 3-5-2, novità anche in porta con Ravaglia che prende il posto di Stankovic. Subito un brivido in avvio perché Falasco direttamente da calcio d'angolo sfiora un goal clamoroso, decisivo il salvataggio sulla linea di Borini. Ritmi alti con la Sampdoria che prova ad alzare il baricentro con il passare dei minuti, ma al 22' rischia tantissimo in contropiede. Azione velocissima e gran risposta di Ravaglia su Rodriguez a tu per tu, palla messa in corner e pericolo scampato. Nel finale di tempo le squadre si allungano. Botta e risposta tra Nestorovski e Verre tra 39' e 42' con un tiro alto e uno murato, poi 'telefonata' dalla distanza di Mendes (43') e colpo di testa di Botteghin che sfiora il palo (44'). Nel recupero ci prova Barreca di testa, ma Viviano non si fa sorprendere. Proprio all'ultimo secondo, però, la sblocca Nestorovski di testa. Ascoli in vantaggio 1-0 all'intervallo.

A inizio ripresa pareggia subito la Sampdoria: Caligara abbatte Esposito in area, calcio di rigore trasformato da Borini con il brivido. Intuisce e tocca Viviano, ma il pallone si insacca. Gara che diventa spigolosa, molto spezzettata. Le occasioni arrivano dalle palle inattive. Punizione alta di Esposito al 65' e colpo di testa a lato di Nestorovski al 68'. Cresce la formazione blucerchiata nei venti minuti finali, ma non riesce a sfondare. I primi cambi di Pirlo arrivano tra 80' e 83' con De Luca, Giordano, Vieira e Girelli che prendono il posto di Borini, Barreca, Kasami e Stojanovic. L'occasione da tre punti arriva all'89' con una grande azione manovrata, pallone d'oro di Giordano a De Luca che col sinistro trova la risposta di Viviano a tu per tu. Finale battagliero con qualche rimpianto, un punticino che muove una classifica che rimane comunque complicata.

Ascoli-Sampdoria 1-1, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Ascoli-Sampdoria 1-1, il tabellino

Reti: 45+4' Nestorovski, 51' Borini

Ascoli (4-3-2-1): Viviano 7; Bayeye 6, Bellusci 6, Botteghin 6.5 (86' Quaranta sv), Falasco 6; Falzerano 6.5, Di Tacchio 6.5, Caligara 5 (69' Giovane 6); Mendes 5.5, Rodriguez 6 (69' D'Uffizi 5.5); Nestorovski 7 (78' Manzari sv). All. Viali.

Sampdoria (3-5-2): Ravaglia 6.5; Ghilardi 6, Gonzalez 6.5, Murru 6; Stojanovic 6 (83' Girelli sv), Kasami 5.5 (83' Vieira 6), Yepes 6, Verre 5.5 (91' Askildsen sv), Barreca 6.5 (80' Giordano 6); Esposito 6, Borini 7 (80' De Luca 5). All. Pirlo.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Note: ammoniti Murru, Stojanovic, Bellusci, Gonzalez, Di Tacchio, Ghilardi.