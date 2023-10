Sampdoria-Cosenza 2-0, pagelle: Borini decisivo, Stankovic si riscatta

Tre punti d'oro per la Sampdoria di Pirlo che, al termine di un match nervoso e vibrante, supera 2-0 il Cosenza e risale la classifica avvicinandosi alla zona salvezza. Avvio timido con i calabresi più aggressivi (bravo Stankovic su Tutino), poi crescono i blucerchiati che nel finale di primo tempo colpiscono una traversa con Borini.

Nella ripresa ancora il giovane portiere si oppone a Forte, poi parte l'arrembaggio che porta verso la vittoria. Verre viene abbattuto in area e Borini al 60' sblocca la gara su calcio di rigore. Qualche minuto di sbandamento, un classico post vantaggio in questa stagione, ma la traversa dice no a Tutino e la Samp riprende in mano il pallino del gioco. Esposito e Borini non concretizzano al 72', ma l'ex Milan si fa perdonare all'81'. Calcio d'angolo di Pedrola respinto dalla difesa, tiro di Vieira murato e destro al volo di Borini che fa esplodere i tanti tifosi presenti al Ferraris.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.