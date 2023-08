Coppa Italia, le probabili formazioni di Sampdoria-Sudtirol: si ferma Borini

Tutto pronto per il debutto stagionale. Lunedì 14 agosto 2023 si gioca Sampdoria-Sudtirol alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris. Prima gara ufficiale dei blucerchiati nella stagione 2023/2024, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Mister Pirlo ha parlato di partita già fondamentale, ammettendo però che la squadra è ancora in costruzione: "Sono arrivati giocatori nuovi - ha spiegato in conferenza - e abbiamo bisogno di tempo per programmare quella che sarà poi la squadra che inizierà il campionato. Stiamo però lavorando bene e sono fiducioso, contento di quanto fatto finora". La tegola dell'ultima ora è lo stop di Borini, la società ha comunicato che soffre di un risentimento ai muscoli posteriori della coscia sinistra. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto ad accertamenti medico-strumentali.

Sampdoria-Sudtirol, probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes, Verre; Leris, La Gumina, Delle Monache. All.: Pirlo.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Cagnano, Giorgini, Masiello, Ghirnghelli; Casiraghi, Tait, Kofler, Rover; Odogwu, Pecorino. All. Bisoli.

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Sampdoria-Sudtirol in diretta TV e streaming gratis

La sfida di Coppa Italia Sampdoria-Sudtirol del Ferraris sarà trasmessa in TV in chiaro, quindi gratuitamente, da Italia 1 su Mediaset sul digitale terrestre. Attivo anche il servizio streaming, sempre gratis, su Mediaset Infinity. Come l'anno scorso tutta la competizione sarà visibile sulle reti Mediaset.