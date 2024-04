Sampdoria-Como, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Roberts

Rush finale e volata playoff in Serie B. Sabato 27 aprile alle ore 16:15 si gioca Sampdoria-Como allo stadio Luigi Ferraris, match valido per la 35esima giornata di campionato, la quartultima. Lariani secondo in classifica e lanciatissimi verso la promozione, blucerchiati che invece sgomitano per gli ultimi due posti disponibili per gli spareggi che portano alla Serie A. Le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni.

Sampdoria-Como, le scelte di Pirlo

Stop in allenamento per Barreca, ancora out De Luca in attacco anche se la punta sta cercando di recuperare per il match successivo contro il Lecco (più probabile quella ancora successiva con la Reggiana), quando probabilmente rientrerà Benedetti, che ha ripreso a lavorare con il gruppo. Stankovic tra i pali, difesa a tre con Leoni, Ghilardi e Gonzalez. A centrocampo Kasami, Darboe e Yepes con Giordano e uno tra Stojanovic e Depaoli sugli esterni. In attacco Borini ed Esposito, scalpita anche Verre.

Sampdoria-Como, le scelte di Roberts

Cinque vittorie consecutive per il Como, salito al secondo posto solitario con 67 punti, tre in meno del Parma capolista, ma soprattutto +3 sul Venezia e +7 sulla Cremonese. In porta Semper, difesa a quattro con Iovine, Goldaniga, Barba e Sala. In mediana Bellemo e Branouder, sugli esterni Strefezza e Da Cunha e infine in attacco Cutrone e Gabrielloni.

Sampdoria-Como, le probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Kasami, Darboe, Giordano; Borini, Esposito. All. Pirlo.

Como (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Da Cunha, Bellemo, Branouder, Strefezza; Cutrone, Gabrielloni. All. Roberts.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Calcio d'inizio: sabato 27 aprile, ore 16:15.

Dove vedere Sampdoria-Como in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

