Sampdoria, Pirlo sogna il derby con il Genoa e ringrazia i tifosi: "Al Ferraris atmosfera unica"

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, ha partecipato alla Festa della Bandiera nella giornata di martedì 23 aprile 2024, ha parlato di Genova e della squadra blucerchiato, svelando anche qualche sogno nel cassetto.

"Mi trovo molto bene in questa città - ha detto - che ha accolto benissimo me e la mia famiglia, è un piacere rappresentarla, nel mio piccolo e ringrazio tutti i genovesi. Allenare la Sampdoria è motivo d'orgoglio perché questo è un grande club con una storia che parla da sola, per quello che ha vinto, per quello che ha fatto e per quello che io credo potrà fare in futuro. Portarla in giro per l'Italia è bello, ma speriamo di poter andare anche oltre come ai bei tempi. Ora comunque pensiamo al presente, è un momento delicato e siamo concentrati sul nostro obiettivo".

L'atmosfera dello stadio Luigi Ferraris: "Unica. Giocare a Marassi è bellissimo - ha detto ancora Pirlo - ho bellissimi ricordi anche come calciatore avversario. Quando giochiamo in casa è bello essere sostenuti da questo pubblico, non sempre riusciamo a dare delle soddisfazioni ai tifosi, ma ce la mettiamo sempre tutta e siamo pronti per affrontare al meglio le prossime sfide sperando di poter gioire a fine campionato. Il derby? Il sogno è poterlo vivere qui a Genova come allenatore dopo quelli di Milano e Torino".

