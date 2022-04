Serie A: rush finale per la salvezza, cosa serve a Genoa e Sampdoria

Cinque giornate, quindici punti (ma Venezia e Salernitana hanno dei recuperi) e cinque squadre coinvolte in un rush finale ancora pieno di incognite per Genoa e Sampdoria, entrambe impegnate nella lunga corsa verso la salvezza. Ecco la fotografia dello stato attuale delle squadre in lotta per evitare la retrocessione con i rispettivi calendari, per capire chi sta meglio e chi peggio. In classifica Sampdoria con 29 punti, seguono Cagliari (28), Venezia e Genoa (22) e Salernitana (19). I lagunari devono recuperare una gara, i campani due.

Genoa: tutto in due gare

Tutto in due gare per il Grifone (22 punti) che tra Cagliari e derby si giocherà probabilmente tutte le proprie chance di salvezza, la squadra di Blessin è scivolata a sei punti dai sardi ed è rimasta a sette dai blucerchiati, per crederci servono sei punti. Nelle ultime tre ci saranno poi le sfide a Juventus e Napoli (la prima al Luigi Ferraris e la seconda al Maradona), ultimo atto in casa, contro il Bologna. Con nove punti la salvezza può arrivare, ma dopo una lunga serie positiva la macchina si è inceppata con le tre sconfitte contro Verona, Lazio e Milan che hanno fatto nuovamente scappare via il Cagliari, serve comunque un'impresa, considerando che il Genoa ha vinto solo due gare sulle 33 giocate finora.

Samp: calendario horror e derby che vale una stagione

Calendario horror e trend da brividi per la Sampdoria (29 punti) che, dopo il successo contro il Venezia, ha perso contro Roma, Bologna e soprattutto Salernitana, sprecando le occasioni per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Sette punti sul terzultimo posto sono tanti, ma preoccupa l'atteggiamento delle ultime gare con una squadra che è sembrata in confusione e con poche idee, sul banco degli imputati c'è Giampaolo, secondo tanti tifosi tra i maggiori responsabili della situazione attuale. Per quello che riguarda il calendario si parte con la difficile trasferta di Verona (gli scaligeri hanno appena messo in riga l'Atalanta), poi fari puntati sul derby che può valere una stagione. Difficilissimo il trittico finale con la Lazio a Roma, la Fiorentina al Ferraris e l'Inter a Milano, che potrebbe ancora giocarsi lo scudetto con il Milan. Quanti punti servono? Vincendo il derby la questione si potrebbe chiudere, ma 32 punti potrebbero anche non bastare se una delle avversarie cominciassero a correre. Salvezza diffficile, ma non impossibile.

Salernitana: doppio recupero per sperare

Per quello che riguarda le altre squadre, partendo dal fondo, la Salernitana (19 punti) si è regalata nuove speranze proprio grazie al successo contro i ragazzi di Giampaolo e, tra l'altro, ha un calendario più agevole e due gare da recuperare. La prima oggi (mercoledì 20 aprile, ndr) contro l'Udinese, poi doppio impegno casalingo con Fiorentina e Venezia (altro recupero) prima delle quattro gare finali contro Atalanta (a Bergamo), Cagliari (altro scontro diretto), Empoli in casa e ancora Udinese in Friuli. Ha 19 punti, ma può rimanere in corsa fino alla fine.

Venezia: crisi profonda

Risalendo ecco un Venezia (22 punti) in crisi nera che sembra aver esaurito la spinta della prima parte di campionato: sette sconfitte consecutive e un calendario non banale, anche se rispetto alle genovesi ha una gara in più da giocare, il recupero contro la Salernitana. Per il resto Atalanta in casa, Juventus a Torino e poi trittico finale con Bologna, Roma e Cagliari (prima e terza in casa, giallorossi fuori). Sembra la squadra più in difficoltà, poche speranze.

Cagliari: quanti scontri diretti

E infine il Cagliari (28 punti) che grazie alla vittoria contro il Sassuolo ha allungato a +6 sul Genoa e ha un calendario ricco di scontri diretti: si parte con quello del Luigi Ferraris contro il Genoa, poi spazio alla gara casalinga contro il Verona. La formazione di Mazzarri farà visita alla Salernitana, ospiterà poi l'Inter e chiuderà contro il Venezia, in trasferta. Può gestire il vantaggio, ma può anche essere arbitro della lotta per Genoa e Sampdoria.