Sampdoria-Como 1-1, pagelle: Stankovic c'è sempre, Borini torna al goal

La Sampdoria pareggia 1-1 contro il Como e rimane in zona playoff, ennesimo turno in cui le squadre coinvolte nella volata finale per gli ultimi due posti disponibili pareggiano o perdono lasciando la situazione di classifica invariata. Ottavi i ragazzi di Pirlo a un punto dal Brescia, uno in più di Pisa e Cittadella, tre su Modena, Reggiana e Sudtirol. Vibrante il primo tempo: parte forte la formazione ospite, ma Stankovic si oppone alla grande su Cutrone e Gabrielloni. Poi sale sugli scudi Semper, che compie due interventi fondamentali su Borini e Ghilardi. Prima dell'intervallo altra grande parata del portiere della Samp, ancora su Gabrielloni.

Nella ripresa Borini al 66' illude i blucerchiati con un destro che si insacca nell'angolino, pareggia i conti Cutrone risolvendo un flipper in area all'82'. Finale senza grosse occasioni, prosegue la volata playoff, la prossima gara è contro il già retrocesso Lecco e si gioca il primo maggio, Pirlo però dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: Depaoli, Borini ed Esposito, tutti diffidati, sono stati ammoniti. L'attacco andrà reinventato.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.