Sampdoria-Como 1-1: Cutrone risponde a Borini, Pirlo rimane in zona playoff

La Sampdoria accarezza il successo, ma alla fine guadagna un buon punto in casa contro il Como. A tre giornate dal termine, infatti, rimane invariata la classifica, complici i risultati delle avversarie. Pareggiano Pisa, Brescia e Cittadella, perde invece il Sudtirol. Si avvicinano Modena e Reggiana per un totale di sette squadre in quattro punti. Primo tempo ricco di emozioni con i due portieri sugli scudi, nella ripresa lampo di Borini al 66' e pareggio di Cutrone all'82'.

Sampdoria-Como 1-1, la cronaca

Primo tempo vibrante. Parte forte il Como che per due volte si rende pericoloso nel primo quarto d'oro, ma Stankovic compie due grandi interventi su Cutrone e Gabrielloni. Arriva allora la reazione blucerchiata con un'occasionissima per Esposito (ma sarebbe stato fuorigioco) al 33' e soprattutto due palle goal enormi tra 40' e 41', doppio miracolo di Semper a negare il vantaggio prima a Borini e poi a Ghilardi, mostruoso il secondo intervento. Ma è la partita dei portieri perché, poco prima dell'intervallo, si supera anche Stankovic, riflesso felino per respingere un colpo di testa velenoso di Gabrielloni.

Nella ripresa Stankovic si oppone alla grande su Sala al 55', poi tanti falli e gioco spezzettato fino al 65', quando la Samp squarcia la gara. Semper salva ancora su un sinistro piazzato di Stojanovic da dentro l'area, non può nulla però un minuto dopo sul destro chirurgico di Borini. Il pirata si gira in un fazzoletto e con il destro mette il pallone nell'angolino sinistro facendo esplodere il Ferraris. Entusiasmo effimero perché il Como agguanta il pareggio all'82' con Cutrone che risolve un flipper in area e insacca con un tocco sottoporta. Finale senza grosse occasioni, prosegue la volata playoff con una classifica sempre più intasata, la prossima gara è contro il già retrocesso Lecco e si gioca il primo maggio, Pirlo però dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: Depaoli, Borini ed Esposito, tutti diffidati, sono stati ammoniti. L'attacco andrà reinventato.

Sampdoria-Como 1-1, gli highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Como 1-1, il tabellino

Reti: 66' Borini, 82' Cutrone

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 7; Piccini 6 (74' Leoni 5.5), Ghilardi 5.5, Gonzalez 5.5; Stojanovic 6.5, Depaoli 6 (80' Benedetti 5.5), Yepes 6, Kasami 6, Murru 6.5; Esposito 6, Borini 7 (74' Pedrola 5.5). All. Pirlo.

Como (4-2-3-1): Semper 7; Iovine 6, Goldaniga 6, Barba 5.5, Sala 6; Baselli 6 (70' Abildgaard 6), Braunoder 6 (85' Gioacchini sv); Da Cunha 6, Cutrone 7 (85' Bellemo sv), Strefezza 6 (74' Verdi 6.5); Gabrielloni 5 (70' Nsame 5.5). All. Roberts.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Note: ammoniti Depaoli, Sala, Borini, Strefezza, Braunoder, Esposito