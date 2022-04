VIDEO | Bologna-Sampdoria 2-0: doppio Arnautovic, blucerchiati ko

Bologna si conferma tabù e la Sampdoria fallisce l'allungo sulla zona rossa in una giornata favorevole con tutte le dirette concorrenti per la salvezza sconfitte nel fine settimana, il 2-0 finale certifica tutti i problemi dei blucerchiati, incapaci di reagire dopo essere passati in svantaggio al quarto d'ora della ripresa. Rimane cospicuo il 'tesoretto' sulla zona rossa, ma ora è fondamentale la gara contro la Salernitana che si giocherà sabato prossimo, imperativo tre punti per cercare di chiudere senza soffrire, non è scontato. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e privo di grossi sussulti, ma con un Bologna più propositivo, la formazione di Giampaolo ha sprecato con Caputo il gol del possibile vantaggio in avvio di ripresa e si è poi sciolta come neve al sole dopo il vantaggio di Arnautovic, i felsinei hanno infatti colpito due traverse prima del raddoppio dell'austriaco che ha definitivamente chiuso i giochi.

Bologna-Sampdoria 2-0, la cronaca

Primo tempo combattuto e senza occasioni da goal clamorose, non mancano però le scaramucce perché prima è la Samp a provare a rendersi pericolosa con un tiro masticato di Candreva (3') e con la magia da centrocampo di Sabiri (7'), ma poi esce fuori il Bologna. Audero è attento su Arnautovic al 9', poi ci provano Barrow dal limite e Hickey in diagonale tra 17' e 27', conclusioni velenose ma fuori misura. Nel finale prova a bussare Sensi, ma la sua conclusione dalla distanza è murata dalla difesa rossoblù.

Nel secondo tempo parte forte la formazione di Giampaolo, ma Caputo si divora il gol del vantaggio a tu per tu con Skorupski e al 60' il Bologna passa in vantaggio con il tocco sottoporta di di Arnautovic dopo il mancato colpo di testa di Bereszynski sul secondo palo; l'austriaco va vicinissimo al raddoppio al 69' con un tiro che si stampa sulla traversa e due minuti è ancora il montante a salvare i blucerchiati su un tiro a tu per tu di Sansone. La Samp non riesce a reagire e al 76' Yoshida sbaglia la scivolata in area, Colley è fuori posizione e Arnautovic chiude il match con una girata dentro l'area. Reazione quasi nulla, Quagliarella nel tentativo ci prova dalla distanza trovando la parata comoda di Skorupski.

Bologna-Sampdoria 2-0, tabellino e voti

Reti: 60' e 76' Arnautovic

Bologna (3-5-2): Skorupski 6.5; Theate 6, Medel 6.5 (73' Bonifazi 6), Soumaoro 7; Hickey 6.5, Schouten 6, Aebischer 6 (59' Dominguez 6), Svanberg 5.5 (46' Soriano 6), Dijks 7; Barrow 6.5 (59' Sansone 5.5), Arnautovic 7.5. All. De Leo.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 5.5; Bereszynski 5.5, Ferrari 6 (59' Yoshida 4), Colley 5, Murru 5.5 (79' Augello sv); Thorsby 6, Rincon 6 (66' Quagliarella 6), Candreva 5 (79' Vieira sv); Sensi 5, Sabiri 5.5; Caputo 5. All. Giampaolo.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Note: ammoniti Sabiri, Svanberg e Ferrari.