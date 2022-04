Milan-Genoa 2-0, le pagelle: Piccoli non punge, Galdames spreca

Terza sconfitta consecutiva per il Genoa che cede il passo alla capolista Milan e rimane al penultimo posto insieme al Venezia a tre lunghezze dal Cagliari, prossimo avversario in una sfida che può valere davvero una stagione, sperando che i Sardi non scappino via nel match di sabato 16 aprile contro il Sassuolo. Subito in vantaggio i rossoneri che all'11' passano con Leao, abile a insaccare su assist di Kalulu, poi fallisce il raddoppio Saelemaekers e Galdames spreca in chiusura di primo tempo il pallone dell'1-1. Nella ripresa ancora pericolosa la formazione di Pioli con Saelemaekers, Giroud e Leao, scarsa reazione del Grifone che crea poco o nulla e a una manciata di minuti dal triplice fischio Messias chiude i conti. Nel recupero palla-gol per Hernani, ma Maignan si supera.

