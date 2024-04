Genoa-Cagliari, in sette non ci saranno

Torna in campo il Genoa per provare a cancellare la deludente prestazione con la Lazio, una sconfitta arrivata al termine di una delle più brutte gare stagionali del Grifone. L'avversario di turno, lunedì alle 20,45, sarà il Cagliari di Ranieri, invischiato nella lotta per non retrocedere, a oggi ha quattro punti in più dell'Udinese terzultima, ma in grande forma e capace di bloccare nelle ultime tre giornate Juventus e Inter e battere l'Atalanta.

Genoa-Cagliari, le ultime notizie su infortuni e squalificati

Non sarà facile quindi anche perché Gilardino deve far fronte ad assenze molto pesanti. Non recuperano i big Bani, Messias e Malinovsyi, con il difensore che sembra essere quello più vicino al rientro ma difficilmente sarà pronto per il prossimo match. Gli indisponibili salgono a quattro contando Matturro che ha da tempo finito la stagione dopo l'intervento alle ginocchia.

C'è però anche una buona notizie per il Grifone che recupera Vitinha, possibile che Gilardino decida di puntare su di lui come partner offensivo di Retegui, e non su Ekuban, per un Grifone a trazione anteriore visto che Gudmundsson dovrebbe essere utilizzato ancora in mediana.

Problemi anche per il Cagliari che perde tre pedine, tutte nel settore offensivo. Il giudice sportivo ha fermato per un turno Luvumbo, il giocatore con più estro dell'attacco sardo. Fermi ai box anche Mancosu e l'ex Pavoletti, rientra dopo il periodo di stop Petagna che è recuperato ma probabilmente solo per la panchina. Così la coppia offensiva dovrebbe essere formata dai due ex Genoa Shomurodov e Lapadula.