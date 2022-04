VIDEO | Sampdoria-Salernitana 1-2: notte fonda blucerchiata

Notte fonda in casa Samp, il fanalino di coda Salernitana vince 2-1 al Luigi Ferraris e tiene la formazione di Giampaolo nel marasma della lotta per non retrocedere. Il vantaggio, è vero, rimane ancora cospicuo, ma l'atteggiamento in campo, la sterilità e la mancanza di idee non fanno ben sperare. Partenza pessima, e non è la prima volta, e dopo sei minuti i ragazzi di Nicola sono già in vantaggio di due gol perché prima Fazio trova il varco giusto di testa su un calcio d'angolo e poi Ederson trova una prateria e buca un Audero certamente non impeccabile. Ci sarebbe tutto il tempo per recuperare, ma nonostante il possesso palla la Samp crea poco o nulla: fiammata intorno al 30' con un paio di occasioni e il gol di Caputo che riaccende le speranze, poi ci prova un paio di volte Quagliarella senza fortuna. Ripresa spezzettata con i padroni di casa a fare la partita, ma incapaci di creare grosse occasioni da gol, l'unica è di Caputo, intorno all'81' colpo di testa insidioso, palla che si spegne sul fondo insiene alle speranze di recuperare. Cinque giornate alla fine per conquistare la salvezza, ma servirà un altro atteggiamento.

Sampdoria-Salernitana 1-2, la cronaca

Partenza horror della Sampdoria che al 6' è già sotto di due goal, Fazio da calcio d'angolo incorna con Bereszynski in ritardo, poco dopo raddoppia Ederson che raccoglie la sponda di Djuric ed entra come nel burro sul fianco della Sampdoria, Ferrari è bruciato sullo scatto e Audero è sciagurato sul proprio palo. Reazione scarsa dei blucerchiati che si svegliano solo poco prima della mezz'ora: Caputo ci prova in diagonale, Quagliarella in spaccata ma in posizione irregolare, poi la riapre al 32' proprio Caputo che supera Sepe a tu per tu dopo un pallone filtrante con un rimpallo vinto da Sensi. La gara sale di intensità, al 35' Bonazzoli spaventa la Samp con un colpo di testa che sfiora il palo, replica Quagliarella al 36': palla invitante di Candreva e tap-in di tacco mancato, ancora il capitano al 44' si ritaglia lo spazio per il tiro, chiusura decisiva di Fazio.

Inizio di ripresa spezzettato e ricco di falli, la formazione di Giampaolo tiene palla ma non trova varchi per concudere, sale di intensità la manovra blucerchiata e la Salernitana si chiude a riccio, ma in contropiede spaventa Audero con Ranieri e Kastanos che non inquadrano la porta. Non si registrano occasioni da rete blucerchiate fino all'81' quando Caputo di testa sfiora l'incrocio, è solo un lampo perché la formazione di Giampaolo tiene palla fino alla fine senza però riuscire a creare occasioni da gol. Dopo 90 minuti più recupero a spingere i propri giocatori, dopo il triplice fischio, scatta la contestazione dei tifosi.

Sampdoria-Salernitana 1-2, tabellino e voti

Reti: 4' Fazio, 6' Ederson, 32' Caputo

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 5; Bereszynski 5, Ferrari 5.5, Colley 5, Murru 5.5 (46' Augello 6); Candreva 5, Rincon 6 (86' Damsgaard sv), Thorsby 6 (62' Ekdal 6); Sensi 5; Quagliarella 5.5 (62' Sabiri 5), Caputo 6.5. All. Giampaolo.

Salernitana (3-5-2): Sepe 5.5 (69' Belec 6); Gyomber 6.5, Radovanovic 6, Fazio 7; Mazzocchi 6.5, Ederson 7 (64' Kastanos 6.5), Bohinen 6, L. Coulibaly 6, Ranieri 6.5 (86' Gagliolo sv); Bonazzoli 5.5 (64' Ribery 6), Djuric 6.5 (86' Mikael sv). All. Nicola.

Arbitro: Valeri di Roma.

Note: ammoniti Djuric, Sepe, Bonazzoli, Bohinen, Ribery, Mazzocchi, Ranieri, Sensi.