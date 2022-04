Sampdoria-Salernitana 1-2, le pagelle: disastro totale, si salva Caputo

Una Sampdoria preoccupante fallisce l'appuntamento più importante della stagione regalandosi, nella migliore delle ipotesi, un finale di sofferenza. L'atteggiamento in campo, la sterilità e la mancanza di idee non fanno ben sperare per le ultime cinque gare in cui i blucerchiati dovranno difendere i 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Partenza pessima, e non è la prima volta, e dopo sei minuti i ragazzi di Nicola sono già in vantaggio di due gol perché prima Fazio trova il varco giusto di testa su un calcio d'angolo e poi Ederson trova una prateria e buca un Audero certamente non impeccabile. Scarsa reazione, poi lampo intorno alla mezz'ora con il goal di Caputo che regala speranza, il possesso palla però non basta per recuperare il risultato: l'occasione più ghiotta per il 2-2 è di Caputo, palla di poco fuori su un colpo di testa insidioso.

VIDEO Sampdoria-Salernitana 1-2: gli highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.